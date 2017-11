Froome mikt in de Giro op winst in zijn derde grote ronde op rij

Het is van 2010 geleden dat Chris Froome nog aan de start stond in de Ronde van Italië, maar in 2018 zal de Brit dus opnieuw van de partij zijn. Hij bevestigde het nieuws met een videoboodschap tijdens de voorstelling van de 101e Giro.

Op 4 mei 2018 begint de renner van Team Sky dus aan zijn zoektocht naar de eindzege in een derde grote ronde op een rij. Nog maar twee renners deden hem dat voor: Eddy Merckx en Bernard Hinault. "Het feit dat het zo uitzonderlijk is om ze alle drie op een rij te winnen, motiveert me."

"Het is heel opwindend om een nieuwe uitdaging aan te gaan en om iets te doen dat mensen misschien niet van mij zouden verwachten."

"Ik heb ook het gevoel dat mijn wielercarrière in Italië begonnen is. Ik heb er drie jaar gewoond voor ik prof werd. Dit voelt dus een beetje als het volmaken van de cirkel." Het zou bovendien ook de eerste eindzege voor Team Sky zijn in de Giro. Het team was nog nooit succesvol in Italië.