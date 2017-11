Giro 2018: veel klimmen en weinig tijdrijden. Froome doet mee, Dumoulin twijfelt

Het venijn van de Giro zit, zoals wel vaker, in de staart, met 3 beestachtige ritten vlak voor de slotrit in Rome: naar Prato Nervoso, naar Cervinia en naar Bardonecchia.

In de rit naar Cervinia moeten de renners bovendien de Colle del Finestre beklimmen het dak van deze Giro ("Cima Coppi").

"Ik vind het een mooi parcours", zei Tom Dumoulin, die er als meester-tijdrijder wel bekaaid vanaf komt met 44,2 kilometer.

"Ik weet al of ik zal meedoen of niet, maar ik zal mijn beslissing pas op 4 januari bekendmaken, bij de voorstelling van mijn team Sunweb." Naar alle waarschijnlijkheid zal Dumoulin zich voor het eerst focussen op een klassement in de Tour.

Als Dumoulin tóch beslist deel te nemen, krijgen we in ieder geval een deelnemersveld om van te watertanden, want naast vaste waarden Nibali en Aru heeft ook Chris Froome zijn deelname bevestigd.