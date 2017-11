Merckx doet oproep aan Froome: "Een kampioen als jij moet Giro rijden"

Na zijn triomfen in de Tour en de Vuelta kan Chris Froome in de komende Giro zijn 3e grote ronde op een rij winnen. De Sky-kopman liet deze maand al een ballonnetje op om te starten in de Ronde van Italië.

Volgens Eddy Merckx hoeft Froome niet te twijfelen. "Froome, je moet volgend seizoen naar de Giro komen", zegt "De kannibaal" in La Gazzetta dello Sport. "Een kampioen als jij moet gewoon de Ronde van Italië rijden."

"En als Dumoulin ook van de partij zou zijn in de Giro, dan zou dat een mooie strijd opleveren. Dumoulin of Froome? Ik weet niet wie er zou winnen."

Zelf slaagde Eddy Merckx erin om 4 grote rondes op een rij te winnen: de Giro 1972, de Tour 1972, de Vuelta 1973 (die toen nog startte in april) en de Giro 1973.