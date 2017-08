Lefevere over Giro-start in Israël: "Wie zal dat allemaal betalen?"

"De veiligheid van mijn renners en personeel zijn mijn hoogste prioriteit", zegt Patrick Lefevere, de manager van Quick-Step. "Ze mogen op hun kop gaan staan, geen sprake van dat ik mijn mensen in gevaar breng."

"Dat is ook de reden waarom we al een paar jaar niet meer naar de Ronde van Turkije trekken. Maar dat is hier geen optie. We móéten starten, want het is een WorldTour-koers."

"Als je het nieuws volgt, zie je dat er soms iets gebeurt in Israël, maar het land staat ook aan de top van de wereld qua veiligheidsmaatregelen. En er kan in Ardooie of op de Champs-Elysées ook iets gebeuren."