Bakelants: "Had zin in Giro, maar door start in Israël hoeft het niet echt meer"

"Ik was verrast dat het effectief zal gebeuren", vertelt Jan Bakelants. "Er waren wel geruchten, maar in het verleden zijn er ook al wilde verhalen geweest over een start in New York of Japan."

"Of ik zin heb in die trip? Niet echt. Ik had wel zin om nog eens de Giro te rijden, maar als het in Israël is, hoeft het voor mij al niet echt meer. Het kan misschien een mooi land zijn, maar volgens mij is het toch niet echt een uitstekend fietsland. Dus op voorhand zeg ik, liever niet."

Bakelants denkt vooral aan de praktische problemen van zo'n verre verplaatsing. "Dat zijn soms kleine dingen waar je niet meteen bij stilstaat. Ploegen kunnen bijvoorbeeld hun eigen volgwagens niet meenemen. De organisatie zal zelf heel wat materiaal moeten aanslepen."

"Het zal daar ook drie dagen heel warm zijn dus we zullen ook drinkbussen, frigoboxen, ijs, ... nodig hebben. Uiteindelijk is dat een probleem voor de organisatie, maar als ploeg ben je toch wat ontriefd. Je hebt je eigen materiaal niet en kan je normale modus operandi niet toepassen."