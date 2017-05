VIDEO/FOTO: Dumoulin wordt geridderd en gehuldigd in geboorteplaats Maastricht

Tom Dumoulin is geboren in Maastricht. Tom Dumoulin is geboren in Maastricht.

Tom Dumoulin heeft geschiedenis geschreven door als eerste Nederlander de Giro te winnen. Het eerbetoon aan de Nederlander was navenant. Koning Willem-Alexander benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de massa was op de been in zijn geboorteplaats Maastricht. Bekijk de beelden van de huldiging.