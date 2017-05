Ex-Tour-winnaar Janssen supporterde voor Dumoulin: "Het was billenknijpen"

Tom Dumoulin is nog maar de derde Nederlander die een grote ronde kan winnen bij de mannen. Een van zijn voorgangers, Jan Janssen, zat gisteren op het puntje van zijn stoel. "Het was billenknijpen. Ik zat met mijn roos hemd in de zetel en heb echt genoten. Dumoulin is een fantastische kampioen."

"De geschiedenis herhaalt zich een beetje. Tom stond er hetzelfde voor als ik in 1968 in de Tour. Toen moest de tijdrit ook de beslissing brengen. Dat draaide toen positief uit, en gisteren ook. Ik was 95 procent zeker dat hij het zou halen. Ik heb toch twee glaasjes champagne gedronken."

In 1968 won Janssen de Tour, voor de Belg Herman Van Springel. "Dat was voor België een dramatische dag, maar dat is de sport. Dat maakt wielrennen zo mooi. Natuurlijk kwamen al die herinneringen nu weer boven."