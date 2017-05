De Cauwer: "Dumoulin is een toekomstig Tour-winnaar"

Het rondewerk in Nederland beleeft gouden tijden, met naast Tom Dumoulin ook nog onder meer Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. Waar zitten de Belgen?

"Met Jurgen Van den Broeck hebben wij een Tom Dumoulin in spe gehad. Maar deze man is een apart verhaal. We wisten al langer dat Dumoulin een supertijdrijder is, maar hij heeft nu ook de opoffering gedaan om gewicht te verliezen, terwijl zijn vermogen blijft. Dit is een toptalent."

Waar ligt het geheim van de Nederlanders? "Men heeft er in het verleden heel veel geld en tijd in gestoken met de Rabobank-opleidingsploeg. En ze hebben ook - een beetje toevallig - de juiste genen. Een rondrenner kun je niet maken. Maar in België hebben we enkele hele goeie jongeren, zoals een Bjorg Lambrecht. Hopelijk kunnen die mannen de lijn doortrekken."