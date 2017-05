Dumoulin na Giro-zege: "Ik heb het gewoon geflikt!"

"Ik heb het gewoon geflikt! Ongelooflijk!"

"Na de finish zag ik voor het eerst in 4 weken mijn vriendin en mijn familie. Daarna was er ook nog het moment met de ploeg op het podium. Dat was zo'n mooi moment. Want dit is echt hun overwinning."

"We hebben ervoor gevochten, we hebben plezier gemaakt,... Drie weken lang hebben we geen enkel ruzietje gehad. Het was een supersfeer en dat heeft bijgedragen aan mijn overwinning."

Dumoulin is nu na Jan Janssen en Joop Zoetemelk de derde Nederlander die een grote ronde weet te winnen. "Dat is een mooi rijtje om in genoemd te worden."

Janssen en Zoetemelk wonnen een jaar na hun zege in de Ronde van Spanje ook meteen de Ronde van Frankrijk. "Ja, maar ik win de Giro. Misschien ligt er voor mij wel iets anders in het verschiet. Maar dat is voor later. Eerst een feestje bouwen."