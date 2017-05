Schotte: "Dit kan de spannendste Giro uit de geschiedenis worden"

"Het is onwaarschijnlijk, ze staan met zijn vieren nog binnen 1 minuut. Zelfs nummer 5 Zakarin mag je nog niet uittellen", zegt Renaat Schotte.

"Er waren al ooit nipte overwinningen in de Giro, maar zo'n spannende ontknoping heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Dit kan de spannendste Giro aller tijden worden."

"Het zal allemaal gespeeld worden tussen het autocircuit van Monza en de Dom van Milaan. Daar zullen we een grandioze apotheose krijgen van deze 100e Giro."

"Het is een vlakke tijdrit en ik liet me vertellen dat de eerste kilometers over slecht asfalt gaan. Dat is in het voordeel van de krachtmens Dumoulin. Anderzijds weet je niet wat er nog in de tank zit na 3 weken."

"Maar op papier is Dumoulin de torenhoge favoriet. Hij mag vooral niet lek rijden en moet de focus houden. Dan kan hij op talent en kracht de tijdrit naar zijn hand zetten en de eerste Nederlander worden die de Giro weet te winnen."