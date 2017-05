Dumoulin: "Nog 1 keer vol aan de bak, hopelijk komt het dan goed"

De tijdrit is 30 kilometer vlak, niet al te technisch. Het wordt gewoon rammen.

"Ik ben Mollema, Yates en Jungels eeuwig dankbaar voor de hulp onderweg. Even dacht ik: we rijden nog naar de koplopers heen. Maar vooraan was de samenwerking blijkbaar ook goed. 15 seconden zijn uiteindelijk niet al te veel."

"De tijdrit heb ik nog niet verkend, maar dat zal ik morgen nog doen. Het is 30 kilometer vlak, niet al te technisch. Het wordt gewoon rammen."

"De tijdsverschillen zullen kleiner zijn dan in de vorige tijdrit (toen pakte hij 2'53" op Quintana, 2'42" op Pinot en 2'07" op Nibali). Die tijdrit lag me veel beter en was ook langer."

"Ik zal nog één keer aan de bak moeten. Hopelijk gaat het dan goed. Of ik ook rekening houd met Nibali en Pinot. Er zijn er nog veel die kans maken op de eindzege. Het wordt een spannende strijd."