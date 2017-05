Tom Dumoulin: "Ik had gewoon heel slechte benen"

"Ik heb gewoon een beginnersfout gemaakt door achteraan te zitten in die afdaling. Ik had al vanaf de start slechte benen en toen het peloton in tweeën brak gingen Bahrein en Movistar stevig door", vertelt Dumoulin.

"Met mijn slechte benen moest ik dan al voluit gaan om terug te komen. Dat was heel onnodig."

"Op de slotklim heb ik geprobeerd de schade te beperken en dat is goed gelukt. Mijn ploeg was sterk vandaag en heeft me verschillende keren gered. Ik moet mijn ploegmaats bedanken. Zonder hen was het nog veel erger geweest. Ik hoop op betere benen morgen."