Dumoulin legt het bij met Nibali: "Ik was gefrustreerd na de aankomst"

Nibali beet nadien van zich af. "Ik vind dat hij wat arrogant aan het worden is", reageerde de Italiaan. "Hij zou wat minder moeten babbelen of ermee wachten tot in Milaan."

Maar na een nachtje slapen leken de gemoederen wat bedaard. Voor de start van de 19e rit schudden Dumoulin en Nibali elkaar de hand. Aan Renaat Schotte vertelde Dumoulin dat hij spijt had van zijn uitspraken. "Dat was er misschien wat over en Nibali had gelijk dat dat wat arrogant overkwam."

"Dat was niet de bedoeling. Ik was gefrustreerd en een beetje emotioneel na de aankomst omdat ze alleen maar op mij focussen en daarmee ook hun eigen kansen om zeep helpen. Dat snapte ik niet helemaal en dan reageer je soms wat heftiger dan de bedoeling is."

Nibali vroeg zich gisteren nog af of Dumoulin wist wat karma is, want dat de boemerang in zijn gezicht kan terugkomen. "Wie kaatst, kan de bal verwachten, hij heeft het recht om dat te zeggen", is Dumoulin mild.