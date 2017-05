Monfort is tevreden: "Sta in beoogde top 15"

Maxime Monfort werd uiteindelijk 12e in de rit. "Toen Pierre Rolland aanviel, dachten we dat hij vanzelf zou terugvallen. Ik had graag een beter resultaat neergezet in de rituitslag, maar ik heb een goede zaak gedaan in het klassement en daar ben ik heel blij mee", reageert Monfort.

"Het is schitterend dat ik de derde week zo kan inzetten. Twee dagen op rij ben ik opgeschoven in het klassement. Ik sta nu in de beoogde top 15. En dat blijft ook het doel. Ik sta op ongeveer driekwart minuut van de top 10, maar dit verandert mijn doelstelling niet."