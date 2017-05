Topsportdiëtiste: "Je mag niet zomaar ongestraft eten en drinken op je fiets"

Tom Dumoulin vertelde zelf dat zijn lichaam de gelletjes en repen op grote hoogte niet verteert. "De renners proberen die gelletjes zo laat mogelijk in de koers op te nemen. Als je natuurlijk al sneller zo'n gelletje neemt, dan is dat meer belastend voor je maag en darmen."

"Zo'n gel moet verdund worden in je maag om opgenomen te worden. En als er iets is wat je liever niet wilt, dan is het wel dat er nog werk is aan je gel of drank."

"Dumoulin had gisteren misschien meer gehad aan vaste voeding, zoals bananen en peperkoek. Dat vraagt meer tijd om te verteren, maar is niet zo belastend."

"Het blijft een beetje gissen: misschien heeft Tom te veel in een te korte tijdspanne opgenomen en dan is hoogte en uitdroging zelfs niet nodig om problemen te krijgen. Veel recreanten kunnen bevestigen dat je niet zomaar ongestraft mag eten en drinken op je fiets. Bij te weinig eten krijg je misschien een hongerklop, maar te veel is niet altijd beter."