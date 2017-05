"In Baby Giro reed Dumoulin generatiegenoten al op een hoop met geleende fiets"

"Deels is het natuurlijk toeval. Voor rondewerk moet je de juiste genetische capaciteiten hebben en die mensen moeten geboren worden. Maar het structurele verschil is de opleiding."

"In België wordt geselecteerd op basis van de klassiekers. In Nederland is een aantal jaar geleden een opleidingstraject begonnen waarin jonge renners worden geselecteerd op hun klim- en tijdrijderscapaciteiten. Het continentale team van Rabobank speelde een belangrijke rol daarin."

"Voor Nederlandse sponsors is vooral de Tour belangrijk omdat Nederlanders vooral naar de Ronde van Frankrijk kijken. We gaan traditioneel vaak op vakantie in Frankrijk en in de zomervakantie zit iedereen voor de buis. In België is wielrennen een heel jaar belangrijk."

"We hebben op dit moment een bijzondere generatie ronderenners in Nederland met onder meer Dumoulin, Kruijswijk, Mollema en Gesink. Daardoor leeft de Giro wel. Iemand als Dumoulin trekt ook een breder publiek omdat hij vlot praat en een mooie jongen is."