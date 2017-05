De Plus: "5 ritzeges meemaken in mijn eerste grote ronde, niet normaal"

Na het klavertjevier van Gaviria was het in Bergamo de beurt aan Bob Jungels om Quick-Step te laten juichen. Laurens De Plus, die zijn debuut maakt in een grote ronde, was na de aankomst in de wolken. "Niet normaal", klinken zijn eerste woorden bij Renaat Schotte. "5 ritzeges meemaken in mijn eerste grote ronde, dat had ik nooit verwacht."

"We wisten wel dat Bob snel was na zo'n koers, maar winnen is nog iets anders. Sterk dat hij het afmaakt. Het ging hard op dat klimmetje, ik moest er zelf af."

"Vanavond gaan we weer de wolfroep te doen, dat begint een beetje een hype te worden. We heffen het glas en roepen dan samen "ahooooeee", zoals wolven."

"De sfeer zit goed. Zo is het plezant. Het is dag 15 en ik heb nog niet het gevoel dat ik al 2 weken van huis ben. Laat maar komen, die laatste week."