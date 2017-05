Museeuw: "Het is nog niet binnen voor Dumoulin"

Dumoulin heeft sowieso al bewezen dat hij een ronderenner is die die roze trui waardig is

"Hij heeft bergop zijn tempo aangehouden zoals bij een tijdrit. Ook nadat hij het gaatje op Quintana had gedicht, is hij zijn tempo blijven aanhouden tot het einde. Uiteindelijk kwam hij nog vrij vlot over Zakarin."

"Maar het is nog niet binnen. Dit was maar een kleine klim van 10 kilometer. Volgende week krijgen we er van 20 kilometer en die volgen elkaar dan ook nog eens op. Dat is meer in het voordeel van Quintana."

"Dumoulin heeft sowieso al bewezen dat hij een ronderenner is die die roze trui waardig is. Maar de geschiedenis van de Giro leert ons wel dat die roze trui er in de derde week vaak doorzakt."