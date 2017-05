Dumoulin: "Movistar zal proberen me vroeg pijn te doen"

De slotklim naar Oropa is 11,8 km lang en stijgt gemiddeld 6,2 procent. "Tot de voet van de slotklim is het vlak, waardoor we met frisse benen de berg zullen opknallen", zegt Dumoulin.

Dumoulin ziet de klim als een tijdrit. "Het steile deel van de klim begint pas op 7 km van de top, dat duurt zo'n 20 minuten. Laten we zeggen dat het een tijdrit wordt van een halfuur, want voor dat steile deel zal het tempo ook al hoog liggen.”