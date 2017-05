Lefevere: "Gaviria redt zich uit alle situaties door piste-ervaring"

In het Vlaamse voorjaar bleef Gaviria een beetje onder de verwachtingen. "Het was uiteindelijk een verstandige beslissing om hem na Gent-Wevelgem naar huis te sturen", zegt Lefevere.

"Als Gaviria de voorjaarsklassiekers had meegereden tot en met Parijs-Roubaix, had hij waarschijnlijk nog meer ontgoochelingen opgelopen. Nu heeft hij de kans gehad om zich goed voor te bereiden op de Giro. Zonder druk, want de ploeg bleef tussendoor winnen."

Zal Gaviria volgend jaar te bewonderen zijn in de Tour? "Hij is nog maar 22", zegt Lefevere. "Gaviria kan volgend seizoen gerust nog eens uitgespeeld worden in de Giro. Die vroegrijpe jongens slaan soms eens een stap over."