Stuyven: "Zondag zal 80% van het peloton in ontsnapping willen zitten"

Jasper Stuyven eindigde vandaag voor de 7e keer in de top 10 van een Giro-rit. "Ik denk dat plaats 3 het hoogst haalbare was", reageert Stuyven. "Ik zat in het wiel van Bennett en ik kon hem niet meer voorbijsprinten. En Gaviria reed een versnelling hoger dan de rest."

Ondanks de vlakke wegen was het toch nog een hectische dag. "Er was heel veel zijwind en iedereen wou voorin zitten", vertelt Stuyven. "Het was chaotisch, met ook wat draaien en keren. En nog een klein knikje op het einde. Maar zo heb ik het graag."

Alle massasprints zijn op, dus moet Stuyven zijn focus verleggen. "Volgende week zijn het allemaal bergritten. Zondag zal 80 procent van het peloton in de ontsnapping willen zitten. Ik zal mijn best doen om erbij te zijn, maar niet iedereen kan in de ontsnapping zitten."