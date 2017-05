Werkpaard Serry na zege Gaviria: "Een kippenvelmoment"

Daags na zijn knappe prestatie mocht Laurens De Plus zich vandaag wat meer in de luwte houden. "Serry en Capecchi hebben bijna de hele dag kopwerk verricht in het peloton", vertelde De Plus.

"En het was een hele lange dag, we zaten ongeveer 5,5 uur in het zadel. Dat kruipt in de kleren, waardoor er in de slotweek nog meer slachtoffers zullen vallen."

"Gaviria bewijst nog maar eens dat hij de snelste is. Die kattensprong van hem is ongelofelijk. Ik denk dat de puntentrui binnen is. Dat is mooi, want dat was vooraf een doel voor Gaviria."