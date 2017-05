Belgische voorzitter van UCI-jury in Giro: "Romantiek buiten de koers, aub"

Dit was geen mooi beeld op tv. We zijn met de Ronde van Italië bezig, dat is per slot van rekening een serieuze aangelegenheid. Als we dit één keer laten passeren, zetten we de deur open.

Gisteren raakte bekend dat Campenaerts een boete moet ophoesten van 100 Zwitserse frank. Vandaag ging Renaat Schotte aan Luc Herpelinck, de Belgische voorzitter van de UCI-jury in de Giro, vragen waarom dat nodig is.

"Campenaerts heeft geen schade aan het wielrennen op zich toegebracht, maar wel aan het beeld van de sport. Je mag een boodschap overbrengen, maar niet op deze manier", zegt Herpelinck.

"Over de finish rijden na een individuele tijdrit waarbij je weet dat je in beeld zult komen en dan nog in bloot bovenlijf: dat was geen mooi beeld op televisie. Ons signaal met die boete is dat het wielrennen hier niet voor gebruikt kan worden in een rechtstreekse tv-uitzending."

"Of we dit verzoekje van Campenaerts niet romantisch vinden? Ik denk dat de renners beter romantisch kunnen zijn buiten de koers. We zijn met de Ronde van Italië bezig, dat is per slot van rekening een serieuze aangelegenheid. Als we dit één keer laten passeren, zetten we de deur open."