Tom Dumoulin (26) veroverde vandaag de roze trui in de Ronde van Italië. Hoe goed kent u de Nederlander, die Oranje doet dromen van eindwinst? Zijn team Sunweb nestelde zich de voorbije 24 uur in zijn spoor en schetst een portret van de leider in de Giro.