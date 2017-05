Even dollen met Jasper Stuyven. Even dollen met Jasper Stuyven.

De boog hoeft niet altijd even gespannen te staan in de Ronde van Italië. De individuele tijdrit was vandaag voor heel wat renners een halve rustdag. Victor Campenaerts probeerde een date te forceren, onder meer Jasper Stuyven en Fernando Gaviria hadden oog voor de lens van wielerfotograaf Tim De Waele.