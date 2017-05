Trek rijdt Giro-tijdrit met achterlicht. Stuyven: "Voel me veiliger"

"Overdag valt het licht enorm op", vertelt Jasper Stuyven aan Sporza. "80 procent van de ongevallen met fietsers gebeurt overdag. Auto's merken ons niet altijd op, met dit licht wil de sponsor nog eens extra in de schijnwerpers zetten dat we inspelen op veiligheid."

Stuyven gebruikt het achterlicht ook op training. "Zeker op miezerige dagen. Je merkt dat auto's dan in een bredere bocht rond jou rijden. Als het lichtje opstaat, dan voel ik me iets veiliger."

"We beseffen dat dit het gepaste moment is om de aandacht nog eens te vestigen op de veiligheid. In een rit in lijn zou de UCI het niet toestaan. Het zou ook een beetje vervelend zijn voor de renners achter ons."