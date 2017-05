Belgisch kampioen tijdrijden mag niet voluitgaan in Giro-tijdrit: "2e rustdag"

Op papier krijgt Victor Campenaerts vandaag de kans om zijn tijdritkunsten te etaleren in de Giro. Maar de Belgische kampioen tijdrijden moet zich inhouden tijdens de tijdrit van bijna 40 km.

"Ik zal niet à bloc rijden", zegt Campenaerts voor de tijdrit. "Het wordt een tweede rustdag voor mij, het zal dus een rustige tijdrit zijn. En morgen zal ik dan moet supergoede benen starten in Firenze."

Bij Lotto-Jumbo vervult Campenaerts een knechtenrol voor Steven Kruijswijk (foto), 10e in het klassement. "Met Steven zetten we alles op de laatste week. Maar in de tijdrit hopen we dat Kruijswijk wat tijd kan goedmaken in het klassement. Want de Blockhaus zondag was geen goede dag voor hem."