Dumoulin grapt: "In een ideaal scenario pak ik 10 minuten op Quintana"

Tom Dumoulin maakte gisteren het mooie weer met Bauke Mollema, een andere Nederlander. Maar het boterde niet echt tussen het duo.

"We kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar in het heetst van de strijd was ik ook even pissig", vertelt Dumoulin.

"Bauke bleef in mijn wiel hangen en als ik versnelde, dan zat hij er nog altijd. Hij was dus bijna net zo goed als ik. Dan kun je ook meerijden, maar hij wilde niet."