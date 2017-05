Mollema: "Welk tijdsverlies ik incalculeer? Ik wil in de tijdrit tijd terugpakken"

Bauke Mollema had de klim naar Blockhaus goed verkend. Tegen een aanval van Nairo Quintana was hij niet opgewassen, waarna de Nederlander met landgenoot Tom Dumoulin in het defensief werd gedrongen.

"Tom heeft het meeste werk opgeknapt. Dat hij kwaad was dat ik niet meer heb gewerkt? Ik weet niet hoe kwaad hij was", lacht Mollema.

"Tom wou graag dat ik overnam, maar hij was gisteren sterker. Ik had iets kunnen doen, maar dan had ik mezelf opgeblazen. Ik kon mooi profiteren en daar was ik blij mee. Wie weet is het de volgende keer omgekeerd. Dat is koers."