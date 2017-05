Schotte: "Dumoulin is de winnaar van de Blockhaus, niet Quintana"

De allerbeste Dumoulin kan tot 2 minuten pakken in de tijdrit, maar ik houd dus enig voorbehoud. Want hij heeft zich vooral op het klim- en rondewerk voorbereid.

"Zeker in het licht van het feit dat er vier aankomsten bergop zijn en we er twee van achter de rug hebben. De hamvraag is evenwel hoe Dumoulin meerdere bergen na elkaar zal overleven.”

Quintana reed gisteren Jungels wel uit de roze trui, met 28 en 30 seconden op respectievelijk Pinot en Dumoulin. “Maar ik denk dat Dumoulin morgen in de tijdrit zeker roze pakt. De vraag zal niet zijn of, maar met hoeveel tijd. Pinot heeft ook een tijdrit, maar Dumoulin is de betere."

"Het wordt voor Quintana zaak om tegen de slottijdrit in Milaan een geruststellende voorsprong te hebben, anders wordt het een secondescenario zoals in de Tour ’89. Quintana zal dan iets offensiever mogen rijden, tenzij hij ons verbaast in zijn tijdrit."

"Al staan achter de tijdrit van Dumoulin ook wat vraagtekens, want hij heeft zich in zijn voorbereiding toegelegd op gewichtsverlies en het klim- en rondewerk. Het parcours is evenwel op zijn lijf geschreven. Het gaat op en af, is niet te steil en geschikt voor de grote molen. De allerbeste Dumoulin kan tot 2 minuten pakken, maar ik houd dus enig voorbehoud."

"Voorts kun je je ook afvragen of het roze geen vergiftigd geschenk is, want wat doe je met het gewicht daarvan als ploeg?"