Sky-baas Brailsford: "Motard zal zich nu wel heel slecht voelen"

Brailsford: "Ik denk dat Thomas en Landa hadden meegedaan op Blockhaus"

Voor Sky was het gisteren wonden likken na de collectieve val in de Giro. "Thomas heeft de Giro nog niet verloren", zegt Dave Brailsford, de manager van Sky. "We moeten blijven vechten."