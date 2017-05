Jungels na val: "Nu heb ik excuus als ik moet lossen op Blockhaus"

Je n'avais pas fait attention, 🇱🇺 @BobJungels (QSF) est tombé aujourd'hui. A 35km du but... pic.twitter.com/raePmx8R4Z — Renaud Breban (@RenaudB31) 13 mei 2017

There is no leader without team on his side! @quickstep_team boys, you were incredible today💪🏻👚 THANK YOU! #giro100 📸 @tdwsport pic.twitter.com/vt2TuV4pu0 — Bob Jungels (@BobJungels) 13 mei 2017