Pieter "Snorremans" Serry: "Geen tijd om mij te scheren"

In de 7e rit kwam Fernando Gaviria een half wiel te kort om zijn 3e ritzege te pakken. "Maar we kunnen niet altijd winnen", reageert zijn ploegmaat Pieter Serry. "Die finale was ook weer heel technisch. Ritten van 224 kilometer in een grote ronde, dat vind ik een beetje veel."

"2 of 3 renners controleren dan de boel. Het was een lange dag, bijna 6 uur op de fiets. Dat kruipt echt wel in de kleren. Maar we hebben het geprobeerd en we hebben nog altijd het roze, de puntentrui en de witte trui. Het kan niet op. Enkel de bergtrui hebben we nog niet. Of ik daarvoor ga? Misschien, als ik nog iets over heb", grapt Serry.