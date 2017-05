Caleb Ewan: "Nu ga we snel voor die tweede"

Caleb Ewan spuit een fles schuimwijn leeg. Caleb Ewan spuit een fles schuimwijn leeg.

De kop is eraf voor Caleb Ewan. De 22-jarige Australiër snelde in de Giro naar zijn eerste ritzege in een grote ronde. "Mijn dromen komen uit", reageert de spurtbom van Orica.