Stuyven wil zich opnieuw mengen in de finale: "Hopelijk willen mijn benen mee"

"Er zijn wel een paar zaken die ik beter had kunnen doen, zoals zelf aanzetten of het stuur onderaan vastnemen. Maar ik ben blij dat ik er zo snel na de klassiekers weer sta. Ik hoop dat ik me nog ergens kan laten zien in deze Giro."

Hoe voelt Stuyven zich vandaag, na een lange dag in de aanval? "Eigenlijk valt het goed mee op dit moment. Op de fiets zal het wel tegenvallen. Vandaag zal Quick Step vol voor de massasprint gaan. Lotto-Soudal zal die kans ook niet laten liggen."

Wil Stuyven zich er ook zelf tussengooien? "Ja, maar het zal afhangen van wat de benen zeggen. Het zal een lange dag worden en ik hoop dat mijn benen in de laatste 5 kilometer mee willen. De finale wordt draaien en keren, smal ook. De laatste strook is blijkbaar licht hellend. Veel factoren dus om rekening mee te houden", besluit Stuyven.