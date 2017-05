"Nog even wachten met champagne, want vanavond volgt boottocht"

De puntentrui is ook een haalbaar doel, want Gaviria is een van de beste klimmers in onze ploeg.

"Waar dit zal eindigen? Ik hoop op nog enkele ritzeges. De flow is er zeker en vast. De puntentrui is ook een haalbaar doel, want Gaviria is een van de beste klimmers in onze ploeg. En we zullen natuurlijk het klassement van Jungels verdedigen. Misschien is het podium haalbaar."

Serry staat wel niet meteen te springen voor de etappe van morgen: een tocht van 217 km. "Zulke lange ritten, dat vind ik niet nodig in een grote ronde. Onze dagen zijn al lang genoeg. Dat is eigenlijk gewoon een overgangsrit, een etappe die niet zo mooi is om naar te kijken."

Vanavond mogen Serry en zijn maats weer champagne drinken. "We wachten daar misschien beter nog even mee, want vanavond staat er nog een boottrip op het programma. We mogen niet ziek worden. De trip zal niet te lang duren, maar ik heb niet zoveel ervaring op een boot", knipoogt Serry.