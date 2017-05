Roze trui Jungels: "Ik kijk vooral uit naar de tijdrit"

Maar zal Quick-Step Floors kunnen blijven focussen op de roze trui en de sprintsuccessen van Gaviria? "We hebben een team dat gemaakt is om de sprint voor te bereiden voor Gaviria", zegt Jungels.

"Maar ik heb geen rol in die sprintvoorbereiding. Ik heb me wel al twee dagen genesteld in de lead-out. Maar dat was ook wel om mezelf wat uit de gevarenzone te houden van het peloton."

"Met Richeze en Martinelli heeft Gaviria 2 goede pionnen die hem bijstaan in de sprint. Maar Gaviria is ook een renner die heel goed alleen zijn plan kan trekken."