Quick-Step: "Niet verstandig om heel onze ploeg op te offeren voor roze"

Of Quick-Step Jungels zolang mogelijk in het roze wil houden? "Ik weet niet of het zo verstandig is om heel onze ploeg daarvoor op te offeren", zegt Van Slycke.

"Er komen nog sprintetappes aan (voor Gaviria). Als we tijdens die ritten telkens op kop blijven rijden tot en met de slotkilometer, dan wordt dat een beetje moeilijk. We zijn nog maar in de eerste week, dus we moeten wat voorzichtig te werk gaan."

Heeft de Etna een muis gebaard qua spektakel? "Het was de eerste aankomst bergop, het was warm en er stond enorm veel wind. Iedereen zat misschien op zijn limiet. En dan is er automatisch de schrik om tijd te verliezen. Iedereen is heel zuinig met zijn krachten."