Renaat Schotte: "Quick-Step is de wereldkampioen waaierrijden"

Voor de klassementsrenners is het morgen al meteen D-day, met de beklimming van de Etna. "Het is traditie in de Giro dat er in de eerste week al meteen een bergrit op het programma staat, maar zo'n zware rit is toch uitzonderlijk."

"Ik denk dat de vlucht een reële kans maakt, omdat het onduidelijk is welke ploeg zijn verantwoordelijkheid zal nemen in de achtervolging. De favorieten zullen niet al te happig zijn om zo snel al in het roze te belanden. Tenzij Nibali (een Siciliaan) per se voor eigen publiek wil winnen."

"We zullen in ieder geval al veel wijzer worden morgen. Het is een klim waarop je je niet kunt wegsteken. Er zouden al meteen heel grote verschillen kunnen zijn. Een paar minuten zelfs. Maar ik sluit ook niet uit dat de favorieten nog niet willen koersen en de verschillen beperkt blijven tot een paar seconden."