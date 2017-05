De Plus: "Toen Bramati "go, go, go" riep, trok ik vol door"

De piepjonge Laurens De Plus (21) was een van de Quick-Step-renners die een groot aandeel hadden in de waaierbom die zijn ploeg dropte.

"Het was fantastisch", reageerde De Plus bij Renaat Schotte (onze man ter plaatse). "Ik had het geluk dat ik als eerste die rotonde opdraaide. Vooraf waren we gebrieft dat alles daar op de kant zou worden getrokken."

"Toen ik de ploegleiding door mijn oortje "go, go, go" hoorde schreeuwen, trok ik vol door. Bramati riep toen plots ook: “9 man weg en 7 man van Quick-Step erbij”."

"Daarna hebben we gewoon vol doorgereden tot en met de finish. Ik heb me leeggereden tot op 3 km van de finish, daarna hebben Martinelli en Keisse zich leeggereden. Het was een perfect ploegspel."