Bardiani-ploegleider: "Ik heb gehuild toen ik het dopingnieuws vernam"

Er is een grote mentaliteitsverandering als het op doping aankomt, maar blijkbaar is het nog altijd niet voldoende.

Er is een grote mentaliteitsverandering als het op doping aankomt, maar blijkbaar is het nog altijd niet voldoende.

"Pirazzi is vrij gesloten en zegt niet veel. Ruffoni is joviaal, maar dat telt vandaag niet. We zitten nu met een groot probleem voor de ploeg, de sponsors en deze Giro", vertelde ploegleider Stefano Zanatta bij de start van de eerste Giro-rit.

"Ik ben al 20 jaar sportdirecteur. Ik zet me volledig in voor dit project en dan komt dit nieuws dus hard aan. Ik heb gisteren gehuild toen ik het vernam. Er is een grote mentaliteitsverandering als het op doping aankomt, maar blijkbaar is het nog altijd niet voldoende."

De Italiaanse ploeg, die een wildcard had gekregen, riskeert nu een schorsing van 15 tot 45 dagen van de UCI. "Daarom zijn we zo kwaad op Pirazzi en Ruffoni. Ze bezorgen de volledige ploeg problemen, niet alleen de 7 overige renners in deze Giro."