VIDEO: Renaat Schotte volgt in stijl de 100e editie van de Giro

Dat doet onze wielerkenner met een bijzondere auto. De gesponsorde bolide kreeg ter ere van de 100e editie van de Giro een likje verf in de kleur van de roze leiderstrui. Ook met de nummerplaat wordt de eeuwfeesteditie gevierd.

"Het zal een heel andere beleving zijn dit jaar", vertelt Renaat Schotte. "Het is de bedoeling dat we een eerbetoon brengen aan de Ronde van Italië en ik denk dat we daar met deze wagen wel in geslaagd zijn. We zullen de Giro zo proberen te coveren dat u er niets van hoeft te missen."