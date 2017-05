Debutant De Plus: "Ik hoop te tonen dat het rondewerk voor me weggelegd is"

Ik probeer het rustig te doen en wil Bob Jungels helpen. En dan zie ik wel wat ik in de derde week nog in mijn benen heb.

Ik probeer het rustig te doen en wil Bob Jungels helpen. En dan zie ik wel wat ik in de derde week nog in mijn benen heb.

Met welke ambities is De Plus naar Sardinië afgereisd? "Ik hoop niet stuk te gaan en ik hoop dat ik in de derde week goed gerecupereerd ben. Daar wil ik tonen dat het rondewerk voor mij is weggelegd."

De Plus mikt dus niet op een klassement. "Ik probeer het rustig te doen en wil Bob Jungels helpen. En dan zie ik wel wat ik in de derde week nog in mijn benen heb."

Quick-Step kan morgen met Fernando Gaviria al de roze trui veroren, maar De Plus kijkt ook al uit naar de loodzware etappe over de Mortirolo en de Stelvio.

"Die rit springt er toch uit, zeker met de sneeuw die er nu ligt. Dat is een gespreksonderwerp in de ploeg. Zal die rit wel kunnen doorgaan? Thomas De Gendt heeft er enkele jaren geleden gewonnen: eeuwig respect!"