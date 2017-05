Sergeant: "Lotto-Soudal wil 3 weken attractief koersen in de Giro"

Het klopt dat het gezegde wil dat als je één rit wint je vaak vertrokken bent voor meer. Maar vorig jaar won Greipel in de Tour ook pas in de slotetappe op de Ventoux

"De Giro was toen een van de hoogtepunten van het jaar. Ook dit jaar is Greipel erbij en mikken we dus opnieuw op een ritzege. Te ambitieus wil ik niet worden. Dat is altijd gevaarlijk."

"Het klopt dat het gezegde wil dat als je één rit wint, je vaak vertrokken bent voor meer. Maar vorig jaar won Greipel in de Tour ook pas in de slotetappe op de Champs-Elysées."

"Naast ritwinst willen we ook attractief koersen in Italië. De Giro leent zich daar ook toe. Jongens als Wellens, Bak, Hansen en De Clercq wonnen hier eerder ritten. Dat toont dat ontsnappingen wel degelijk een slaagkans hebben."

Voor Adam Hansen is het ondertussen zijn zeventiende grote ronde op rij. De vorige zestien reed hij allemaal uit. "Het is echt een fenomeen", lacht Sergeant.

"Maar hij moet zich voor elke grote ronde wel bewijzen. Enkele jaren geleden, toen hij zijn record bijna te pakken had (bij zijn dertiende grote ronde verbeterde hij het 57 jaar oude record van Bernardo Ruiz, nvdr.), nam ik hem er sowieso bij. Maar nu moet hij bewijzen dat hij goed is. En dat is hij. Hansen is een beresterke renner. Hij kan uren op kop van een peloton rijden. Altijd handig."