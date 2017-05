Nibali pakt uit met zwart-gouden fiets: "Dit wordt mijn zwaarste Giro"

@vincenzonibali Op de fiets prijken alle namen van de Giro-winnaars. Op de fiets prijken alle namen van de Giro-winnaars.

Op Sardinië start Vincenzo Nibali morgen zijn zoektocht naar een derde eindzege in de Giro. "Maar Quintana is het grote referentiepunt", zegt Nibali, die klaar is voor een duel met de Colombiaakse klimgeit.