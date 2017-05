Schotte: "Denk dat 1 van de Nederlanders het Giro-podium haalt"

Renaat Schotte: "Bij Tom Dumoulin is het grote vraagteken wat hij zal doen na een allereerste hoogtestage in functie van een grote ronde. In principe moet hij nu nog beter uit de verf komen, maar dat is de theorie. Wat zegt het asfalt?"

"Ik denk toch dat dat een groot verschil kan maken, ook al omdat het parcours deels goed is voor hem. Er zijn tijdritten en hij kan iets rechtzetten in de slottijdrit."

"Steven Kruijswijk zal dan weer gesterkt zijn door de ervaring van vorig jaar, hoe merkwaardig dat ook klinkt. Ik denk nog altijd dat hij zonder die val in de afdaling van de Agnello de Giro gewonnen had. Hij is een stevige podiumkandidaat en zal op de afspraak zijn."

"Door het kopmanschap van Alberto Contador in de Tour heeft Bauke Mollema zijn focus naar de Giro moeten verschuiven, maar net daar ligt zijn voordeel. Hij is een klimmer en klimmers komen beter tot hun recht in de Giro. Ik denk dat een van de Nederlanders het podium haalt. Onze noorderburen hebben mooie perspectieven."