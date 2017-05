De Muynck: "Enorm spijtig dat we geen ronderenners meer hebben"

"Ik kon na mijn eindzege meer op mijn eigen benen staan: ik kon het kopmanschap opeisen in de rondes en kreeg ook meer vrijheid in het opstellen van mijn koersprogramma."

De Muynck is ook de laatste Belgische rondewinnaar tout court. "Dat is niet plezierig. Voor mij is dat wel interessant, maar dat is het eigenlijk niet. Het is enorm spijtig dat we geen ronderenners meer hebben."

"Of ik dat destijds gedacht had? Neen, zeker niet. We zijn altijd een kweekvijver geweest voor goeie ronderenners, maar nu valt dat een beetje stil. Enkele jongeren komen er nu aan en ik hoop dat ze veel leren."