"Je hebt altijd wel renners die een kans op eeuwige roem als snelste daler zien"

Iljo Keisse (renner Quick-Step Floors): "Dit is een beetje absurd. Ik hoop van niet, maar ik zie het wel gebeuren dat renners extra risico's nemen om die prijs binnen te halen."

"Ik ben zelf een goeie daler, want ik moet er na de beklimmingen tijd goedmaken. Als je daar dan een prijs voor geeft, dan ga je misschien dat tikkeltje verder. Maar ze hoeven zich thuis geen zorgen te maken: ik zal er zelf niet aan meedoen."

"Ik geef wel toe: als je geen risico's hoeft te nemen, dan is zo'n premie mooi meegenomen. Maar ik zie het niet meteen gebeuren, want er is veel protest. Ik heb zelf nooit het gevoel dat ik zware risico's in een afdaling neem en dat zal ik zo houden."