Verbolgen Wuyts over snelste daler: "Stop daar mee en reik geen prijs uit"

"Het lijkt een onzinnig klassement en het is misschien ook een onzinnig klassement. Maar je moet het ook niet overdrijven, want het is ook een publiciteitsstunt. 5.000 euro voor de eindwinnaar van dat klassement, dat is een mooie som. Maar ik denk dat renners met gezond verstand daar nooit zullen voor gaan."

"Het is een bandenfabrikant die het klassement sponsort, we hoeven het dus niet ver te zoeken. Maar vreemd genoeg past het ook een beetje in de excentrieke traditie van het verleden die de Giro bij momenten gehad heeft. Ik denk dan aan de legendarische Giro-organisator Vincenzo Torriani, die een daaltijdrit organiseerde van de top van de Poggio naar Sanremo."

"Maar als de renners slim zijn, dan zullen ze daar zeker geen extra risico’s voor nemen. Ik denk dat het een klassement is waar je eigenlijk niet kan voor gaan. Als ploegleider zou ik ook geen enkele renner aanraden om te mikken op dat klassement."