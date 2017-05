Peloton fronst wenkbrauwen bij prijs voor snelste daler in de Giro

.@giroditalia seriously?! If this true you should be ashamed.. aren't there already enough crashes? Clearly you only care about sensation.. https://t.co/uWnIyhSil7 — Jasper Stuyven (@Jasperstuyven) May 1, 2017

Life threatening idea to give a prize to the best descender in Giro? I hope this is a joke? What about safety?@UCI_cycling @cpacycling https://t.co/Blkw8Zk6br — Wout Poels (@WoutPoels) May 1, 2017

Echt heel erg verstandig, dit. Wat kan er fout gaan? https://t.co/eamlsBcyTm — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 1 mei 2017

If you crash in the last 3km of the downhill, do you get the same time as the winner? Must be a Joke. https://t.co/Yip5IjvkH9 — Bram Tankink (@bramtankink) May 1, 2017

Please don't do this @giroditalia. A 3 week race trough Italy is enough spettacolo! @cpacycling https://t.co/2IjLlYenLD — Jos van Emden (@josvanemden) May 1, 2017

Surely a joke even though I might actually be able to win something if I did Giro. Problem is you'll have to overtake on descents.Ridiculous https://t.co/r9cqCcstpN — Koen de Kort (@koendekort) May 1, 2017

As the wife of a pro cyclist this better be a joke @giroditalia ??? https://t.co/cv8s0cAyBI — Kaitlin de Kort (@kaitlindekort) May 1, 2017

Dan vragen ze zich af waarom er zo veel zware ongelukken gebeuren in het wielrennen 🤔 https://t.co/IkKSr94Sf6 — Eli Iserbyt (@IserbytEli) 1 mei 2017